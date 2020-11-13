Начальник полиции Нижнего Тагила получил награду от Путина

Полковник Ибрагим Абдулкадыров получил высокую награду от президента. Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Президент России Владимир Путин вручил начальнику полиции Нижнего Тагила полковнику Ибрагиму Абдулкадырову государственную награду «За отличие в охране общественного порядка» и медаль «За безупречную службу в МВД».

Таких наград стражи порядка получают за достойное обеспечение общественного порядка, а также за смелость и отвагу. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Отметим, что в 2020 году гарнизон полиции Нижнего Тагила провел больше 500 мероприятий обеспечению безопасности населения, в которых приняли участие 4,5 тысячи стражей порядка.