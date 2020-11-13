Уровень безработицы в Свердловской области в 2020 году подскочил в 5 раз

Служба занятости помогает найти работу в сложный период Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в период пандемии коронавируса число безработных граждан выросло с 22 тысяч до 119 тысяч. При этом на рынке труда представлены более 43 тысяч вакансий, которые постепенно закрываются специалистами. В начале года было всего 33 тысячи вакансий. Об этом в эфире телеканала ОТВ рассказала заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталья Бордюгова.

- Если сравнивать с кризисом 2010 года, когда было 96 тысяч безработных граждан, но тогда вакансий было намного меньше, - говорит специалист.

По словам Натальи Бордюговой, 7 200 уральцев в период пандемии воспользовались возможностью пройти переквалификацию на бирже труда, либо повысить свою квалификацию.

С 1 октября 2020 года Свердловская область вернулась к пособиям по безработице, которые были установлены на начало 2020 года. Максимальный уровень пособия сегодня составляет 12 130 рублей плюс уральский коэффициент. Минимальный уровень – 1 500 рублей, который выплачивается тем, кто не имеет опыта работы, либо длительно не работал.