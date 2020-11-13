Работают 356 машин: в Свердловской области прошел первый серьезный снегопад

Снег будет идти в Свердловской области до вечера пятницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня ночью прошел первый серьезный снегопад. Чтобы убрать снег на дорогах региона к работе привлекли 356 единиц снегоуборочной техники. Ночью на трассах работало 234 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 45 автогрейдеров и 30 единиц другой техники, тракторов и погрузчиков. Кроме того для борьбы с гололедом и снежным накатом подрядные организации использовали более пяти тысяч кубометров противогололедных материалов. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, снегопад закончится сегодня только к вечеру. Ожидается, что средняя высота снежного покрова достигнет двух сантиметров. Поэтому снегоуборочная техника продолжит работать.

Из-за погодных условий, не смотря на старания дорожных служб, ситуация на дорогах ухудшилась. Так, из-за непогоды на на Серовском тракте водитель автомобиля не справился с управлением и его вынесло с трассы. В аварии пострадало четыре человека. Дорожники напоминают водителям, что при сложных погодных условиях особенно важно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

В департаменте информационной политики отметили, что расчистку дорог от снега лично контролируют специалисты управления автодорог. Сегодня трассы инспектируют 13 человек, курирующих заснеженные районы.

Свердловчане могут сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.