Прокуратура проверяет «нефтяное пятно» на реке Талая в Новоуральске

На реке обнаружили опасное загрязнение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры подключились к проверке загрязнения реки Талая у дома №14 по улице Монтажников в закрытом свердловском городе Новоуральске. О проблеме стало известно после появлении фото и видеозаписей в социальных сетях.

Также в проведении проверки принимают участие специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии, которые отберут пробы воды и оценят масштаб ущерба при наличии такового. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Прокуратура примет меры по результатам исследования, если на это будут законные основания.