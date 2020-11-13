Прокуратура проверяет «нефтяное пятно» на реке Талая в Новоуральске

На реке обнаружили опасное загрязнение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники прокуратуры подключились к проверке загрязнения реки Талая у дома №14 по улице Монтажников в закрытом свердловском городе Новоуральске. О проблеме стало известно после появлении фото и видеозаписей в социальных сетях.
Также в проведении проверки принимают участие специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии, которые отберут пробы воды и оценят масштаб ущерба при наличии такового. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Прокуратура примет меры по результатам исследования, если на это будут законные основания.