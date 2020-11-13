Мэрия утвердила проект нового здания у «Мытного двора» в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба мэрии

Мэрия утвердила проект нового здания у «Мытного двора» на пересечении улиц Малышева – 8 Марта, в котором откроют торговый центр. Авторы представили несколько вариантов, но экспертный совет при Свердловском отделении Союза архитекторов России согласовал тот, в котором будет построен в форме разомкнутой арки. В администрации города отметили, что архитектурно-художественный образ здания был создан авторами с учётом исторического контекста места и современных тенденций в архитектурном формотворчестве.

- Разомкнутая арка на фасаде повторяет арочные ряды Мытного двора, строгий в геометрии камерный объём сомасштабен исторической застройке, крупные фасадные элементы, выполненные в темном цвете, создают статичную композицию, встраивая объект, в существующий фронт улицы Малышева, - рассказали в мэрии.

Также там отметили, что благодаря форме прерванной дуги арки и заглублению плоскости фасада здание не уменьшает площадь пешеходной части улицы.

Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, что ранее мы писали о том, что архитекторы предлагали жителям Екатеринбурга выбрать понравившийся проект здания возле «Мытного двора» из трех вариантов. А перед тем как опубликовать их специалисты провели исторический анализ территории, градостроительного плана и охранной зоны объектов культурного наследия.

Планируется, что на двух этажах нового ТЦ разместят коммерческие площади и ресторан. Также во всех вариантах предусмотрено место для столиков в промежутке между проектируемым зданием и зданием филиала академии наук. Отметим, что сейчас территория, на которой планируется построить здание, ограждена забором и никак не используется.