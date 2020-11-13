В Екатеринбурге водитель легковушки на полной скорости влетел в дом

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На Уралмаше вчера вечером произошло серьёзное ДТП. Мужчина за рулем легкового автомобиля на полной скорости въехал в жилой дом на Кировградской. Как рассказали очевидцы, водитель ехал по Ломоносова. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел с дороги. Об этом пишет группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- В 21: 50 водитель Hyundai Solaris при движении по улице Ломоносова со стороны улицы Калинина не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие-дом, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - Обстоятельства выясняются.

Водитель-39-летний мужчина госпитализирован в больницу с тупой травмой живота, черепно-мозговой травмой и открытым переломом голени.