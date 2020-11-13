Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

На госпиталь в «Екатеринбург-Экспо», где лечили COVID-19, выделили еще 19 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно документу, сумма субсидии выросла до 61 миллиона рублей. Изначально Уральскому выставочному центру на размещение госпиталя дали 42 миллиона рублей из областного бюджета. Срок работы госпиталя также увеличили задним числом - с 1 июля до 19 августа.

Напомним, что госпиталь в «Екатеринбург-Экспо» закрыли три месяца назад. Он начал работать в марте, когда на Среднем Урале начало расти количество заболевших коронавирусом. В общей сложности в него вложили 260 миллионов рублей. После закрытия многофункциональный модуль планируют разместить на базе «Территориального центра медицины катастроф» на Широкой Речке.