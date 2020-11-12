Надень маску в метро: в подземке Екатеринбурга начнут продавать средства защиты от COVID-19

Сотрудники метрополитена не допускают до проезда людей без маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станциях метро Екатеринбурга появились автоматы, в которых можно приобрести средства индивидуальной защиты: одноразовые и тканевые маски, а также антисептики. Сейчас аппараты установлены на трех станциях: «Ботаническая», «Чкаловская» и «Площадь 1905 года». Чуть позже автоматы появятся и на остальных станциях.

- Сотрудники метрополитена внимательно следят за соблюдением мер против коронавируса и не допускают до проезда людей без маски. Нередко возникали конфликты. Теперь же пассажиры могут купить маску на месте, и это удобно, - сообщил заместитель директора Екатеринбургского метрополитена Александр Мирошник.

В начале октября в екатеринбургском метрополитене усилили меры по соблюдению масочного режима по поручению главы города. Без средств индивидуальной защиты пассажиры не допускаются к проезду.