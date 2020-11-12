Показался подозрительным: в Екатеринбурге поймали наркокурьера

За попытку сбыта наркотиков парню грозит до 20 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 10 ноября, полиции Екатеринбурга удалось задержать наркокурьера. Им оказался безработный и ранее не судимый местный житель. Патруль обратил внимание на подозрительного парня на улице Полярников и решил досмотреть его при понятых. С собой у парня были пакетики с порошком.

- Экспертиза установила, что порошок оказался наркотиком мефедроном, массой более трех граммов. Молодой человек хранил его, чтобы в дальнейшем продавать, - сообщили ГУ МВД России по Свердловской области.

Парня задержали, сейчас за попытку сбыта наркотиков в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.