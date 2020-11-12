Одиннадцатиклассникам Екатеринбурга отменили дистант

Школьники вернутся за парты ради ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области разрешил ученикам 11 класса вернуться к обучению в школах. Об этом он заявил в своем «Инстаграме». По мнению главы региона, подростки менее подвержены заражению коронавирусом.

- С понедельника, 16 ноября, мы решили вернуть 11 классы на очное обучение в школы. Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в университет. Лучше это делать в привычном формате, - сообщил чиновник.

Губернатор надеется, что обстановка с COVID-19 не ухудшится, и выпускников не придется возвращать на дистант. Ранее старшеклассников отправили на удаленку, но после прямого обращения школьников решение изменили.