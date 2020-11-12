В храме Екатеринбурга установили пандусы для инвалидов

Средства на подъемник получили по гранту
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специальный электрический пандус для маломобильных людей установили в храме Рождества Христова на Уралмаше. Церковь посещают люди на инвалидных колясках и ходунках. Настоятель и приходской совет прислушались к просьбам сделать проход в храм доступным и подали заявку на получение гранта, которую одобрили.
- Это второй подъемник, который устанавливают в храмах Екатеринбурга. Первый появился во Владимирском храме четыре года назад. Мы стараемся решать проблему посещения храмов людьми на костылях и в колясках. Будем и дальше подавать заявки на гранты, - рассказали в Екатеринбургской епархии.
Электрические пандусы – это не первый проект, реализованный с помощью гранта. Годом ранее в Екатеринбурге появилось социальное такси, проект «Обители милосердия». Маломобильные люди могут передвигаться по городу на машине со специальным оборудованием.