Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В храме Екатеринбурга установили пандусы для инвалидов

Деньги на него получили по гранту
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Средства на подъемник получили по гранту

Средства на подъемник получили по гранту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальный электрический пандус для маломобильных людей установили в храме Рождества Христова на Уралмаше. Церковь посещают люди на инвалидных колясках и ходунках. Настоятель и приходской совет прислушались к просьбам сделать проход в храм доступным и подали заявку на получение гранта, которую одобрили.

- Это второй подъемник, который устанавливают в храмах Екатеринбурга. Первый появился во Владимирском храме четыре года назад. Мы стараемся решать проблему посещения храмов людьми на костылях и в колясках. Будем и дальше подавать заявки на гранты, - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Электрические пандусы – это не первый проект, реализованный с помощью гранта. Годом ранее в Екатеринбурге появилось социальное такси, проект «Обители милосердия». Маломобильные люди могут передвигаться по городу на машине со специальным оборудованием.