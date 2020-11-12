Рассердился из-за нравоучений и нанес 16 ножевых: молодого свердловчанина подозревают в убийстве своей бабушки

Фото: предоставлено В.Н Горелых

В Свердловской области 19-летнего парня подозревают в убийстве своей 65-летней бабушки. Трагедия произошла 11 ноября 2020 года в одном из сёл Ирбитского района. Молодой человек сам позвонил в полицию и сообщил о случившейся. Представители МВД, приехав на вызов, обнаружили тело женщины с 16 ножевыми ранениями.

- Сыщики установили, что в эту ночь, по предварительным данным, внук убитой, молодой человек по имени Александр 2001 года рождения, с признаками алкогольного опьянения пришел домой к бабушке, где он с ней и проживал. Молодой человек обучается на 3 курсе в одном из колледжей на электрика, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Пожилая женщина, увидев внука в таком состоянии, стала его воспитывать в том духе, что так жить нельзя, иначе не только электриком, но и пастухом коровам хвосты крутить на работу не возьмут. На справедливое замечание юноша среагировал крайне неадекватно, схватившись за колюще-режущий предмет.

Также в полиции рассказали, что после расправы над пожилой женщиной Александр снял одежду, которую замарал кровью, сообщил о трагедии службе 112 и сбежал. О трагедии почти сразу узнала невестка погибшей. Она позвонила майору полиции Василию Коновалову и он вместе с родственниками убитой приступил к розыску Александра. Вскоре, на выезде из деревни в 2,5 километрах от дома погибшей он задержал подозреваемого, который в тот момент двигался в сторону ближайшей автотрассы, чтобы сбежать подальше от места преступления.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области отметили, что молодому человеку уже предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «убийство». В ближайшее время суд решит вопрос о заключении Александра под стражу.

Для определения точной причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.