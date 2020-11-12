В Сысертскую больницу, где лечат пациентов с коронавирусом, ищут медсестер с зарплатой от 90 тысяч

В медучреждение требуются медсестры, которые будут работать в госпитале с пациентами с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральную районную больницу Сысерти ищут медсестер с зарплатой от 90 тысяч рублей. Объявление о поиске сотрудников разместили в официальной группе ЦРБ во ВКонтакте. В нем указано, работать нужно будет в инфекционном госпитале, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом.

Также в объявлении сообщается, что с медсестрами, отозвавшимися на объявление, будет заключен срочный трудовой договор на период перепрофилирования круглосуточного стационара. Опыт работы не обязателен, но требуется наличие среднего профессионального медицинского образования. В обязанности медсестер будет входить уход за больным и исполнение врачебных назначений.

Фото: скриншот vk.com/crbsysert

Работать необходимо будет 14 дней подряд: шестичасовая смена и 12 часов отдых. Затем 14 дней выходные.

Напомним, что за сутки в Свердловской области зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусом в том числе заболевшие есть и в Сысертском округе. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 690.