Специалист рассказал, как в Нижнем Тагиле поймали медведя, рывшего могилы

Медведя поймали на окраине города Фото: Павел КЛОКОВ

Сотрудник свердловского Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Алексей Фирсов рассказал, как специалистам удалось поймать медведя, который в октябре и ноябре 2020 года ходил на городское кладбище на Пихтовых горах и рыл могилы. Самый вопиющий случай произошел совсем недавно – медведь разрыл могилу мужчины и обглодал труп.

По словам Фирсова, которые приводит издание TagilCity.ru, специалисты разместили приманку для зверя в трехстах метрах от кладбища. Наживка пахла едой.

Медведь на приманку клюнул и был застрелен 6 ноября. Он скончался быстро и без мучений. Позже эксперты увидели, что мишка не собирался ложиться в спячку, потому что у него отсутствовала кишечная пробка, которая формируется у медведей осенью.