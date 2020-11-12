Из-за коронавируса на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тигиле не пустят зрителей

В этом году Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет без зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тигиле в этом году можно будет посмотреть только по телевизору. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции зрителей на трибуны не пустят. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Соревнования среди мужчин пройдут пятого и шестого декабря на комплексе трамплинов «Аист».

- Увы, вирус диктует организаторам свои условия. Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт. О запрете присутствия болельщиков на трибунах уже сообщили в других местах проведения этих соревнований, - рассказал пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща.

Спортсмены смогут попасть на соревнования только имея на руках отрицательный результат теста на коронавирус. Сдавать они его будут два раза - накануне прилета в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил. Также участники соревнований в течение всего времени пребывания в Свердловской области будут должны соблюдать все остальные кронавирусные ограничения.

В этом году Нижний Тагил уже в шестой раз принимает Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Заявки подали команды из 12 стран. Как сообщают организаторы, соревнования с комплекса горы Долгая будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч! Страна» и «Евроспорт».

Напомним. что в марте из-за коронавируса в Нижнем Тагиле отменили соревнования по лыжным прыжкам с трамплина среди женщин.