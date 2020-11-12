Чиновник из уральского городка заплатит за плохие дороги

Областной суд оставил решение без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оштрафовал заместителя главы администрации Камышлова на 20 тысяч рублей за отсутствие дорожной разметки на городских улицах Северная, Энгельса, Ленинградская, Куйбышева и Леванеского.

Летом 2020 года сотрудники ГИБДД обследовали городскую дорожную сеть и увидели, что необходимая разметка есть далеко не везде. Где-то нет «стоп-линии», где-то «зебры», а где-то сплошной линии. В итоге штраф присудили одному из чиновников – Евгения Бессонова. Его адвокат пытался доказать, что наказали не того человека, но безуспешно.

- В апелляционной жалобе защитник указывал, что муниципальным контрактом ответственность за его невыполнение возложена на подрядчика МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО, - пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Свердловский областной суд.

Однако в суде пришли к выводу, что муниципальный контракт не освобождал чиновника от мониторинга ситуации с состоянием дорог в городе.