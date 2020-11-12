Коммунальщики на 25 дней перекроют переулок Дубровинский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальщики перекроют переулок Дубровинский. Движение будет закрыто от улицы Лялинской до 7-го километра Московского тракта. Проехать по этому участку дороги нельзя будет с 1 по 25 декабря.

- Перекрытие связано со строительством сетей и сооружений водопровода в районе жилых домов №№ 45, 47, 55а на улице Лялинской и жилых домов №№ 52, 52а, 54 в переулке Дубровинском, - рассказали в мэрии.

Из-за перекрытия екатеринбуржцев просят заранее планировать свой маршрут передвижения. Напомним, вчера в мэрии предупредили, что из-за строительства сети водоснабжения и водоотведения перекроют движение на улице Каширской от Стачек до переулка Механического. Проехать на этом участке нельзя будет до 10 декабря.