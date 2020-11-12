ЕВРАЗ оснастил больницы Нижнего Тагила и Качканара аппаратами искусственной вентиляции легких

ИВЛ в больнице Качканара Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ передал больницам Нижнего Тагила и Качканара четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Flight 60. На их приобретение направлено около 8 млн рублей.

Три аппарата ИВЛ переданы в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила, один – в центральную городскую больницу Качканара. Приборы уже собраны и готовы к использованию.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов передает сертификат на ИВЛ главному врачу ЦГБ Качканара Валерии Мартемьяновой и главе КГО Андрею Ярославцеву Фото: ЕВРАЗ

«ЕВРАЗ многое делает для того, чтобы не допустить распространения инфекции на предприятиях компании, наши сотрудники знают, как важно соблюдать меры безопасности и на производстве, и в быту. А если жители наших городов все-таки заболевают и попадают в больницы, мы делаем все возможное для их выздоровления. Аппараты искусственной вентиляции легких позволяют спасти жизнь конкретному человеку при тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Я призываю вас беречь себя и своих близких».

ИВЛ в больнице Нижнего Тагила Фото: ЕВРАЗ

ИВЛ Flight 60 – это универсальные, компактные, многофункциональные аппараты. Они оснащены встроенным, полностью независимым воздушным компрессором. Внутренние батареи позволяют им работать без дополнительных источников энергии до 12 часов. ИВЛ можно применять не только в палатах реанимации и интенсивной терапии больниц, но и в автомобилях скорой помощи. Предусмотрено 5 различных настроек работы аппарата под разные категории пациентов.

ЕВРАЗ оказывает поддержку городам присутствия с самого начала пандемии. С апреля по ноябрь компания направила уральским городам более 70 млн рублей на помощь в борьбе с COVID-19. В медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила и Качканара были переданы защитные костюмы, дезинфицирующие и антисептические средства, перчатки и маски, рециркуляторы, бесконтактные термометры, бахилы.