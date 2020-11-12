Новый полпред оценил ситуацию с коронавирусом в УрФО

Владимир Якушев оценил влияние коронавируса на экономику Фото: Данил СВЕЧКОВ

Новый полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что борьба с пандемией коронавируса на сегодняшний день – одна из важнейших задач.

По его словам, ограничительные меры 2020 года сильно повлияли на экономику, а сейчас коронавирус испытывает на прочность медицинскую инфраструктуру.

Новый полпред президента в УрФО на встрече с журналистами Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Я предметно буду этим вопросом заниматься. С каждым губернатором, со штабами будем искать оптимальные решения. Система под жестким прессингом, ей надо максимально помочь, - рассказал на первой встрече с журналистами в Екатеринбурге Владимир Якушев.

По его словам, если снова активно вводить ограничительные меры, то экономика и дальше будет испытывать стресс. Поэтому нужны совместные решения с субъектами РФ.

Также новый полпред отметил, что неплохо знает систему регионального здравоохранения, что поможет ему в работе.

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