Новый полпред оценил ситуацию с коронавирусом в УрФО

Владимир Якушев оценил влияние коронавируса на экономику
Фото: Данил СВЕЧКОВ
Новый полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что борьба с пандемией коронавируса на сегодняшний день – одна из важнейших задач.
По его словам, ограничительные меры 2020 года сильно повлияли на экономику, а сейчас коронавирус испытывает на прочность медицинскую инфраструктуру.
Новый полпред президента в УрФО на встрече с журналистами
Фото: Данил СВЕЧКОВ
- Я предметно буду этим вопросом заниматься. С каждым губернатором, со штабами будем искать оптимальные решения. Система под жестким прессингом, ей надо максимально помочь, - рассказал на первой встрече с журналистами в Екатеринбурге Владимир Якушев.
По его словам, если снова активно вводить ограничительные меры, то экономика и дальше будет испытывать стресс. Поэтому нужны совместные решения с субъектами РФ.
Также новый полпред отметил, что неплохо знает систему регионального здравоохранения, что поможет ему в работе.
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