Новый полпред в УрФО оценил идею объединения Курганской области с другими регионами

Владимир Якушев ответил на вопросы журналистов Фото: Данил СВЕЧКОВ

В четверг, 12 ноября, новый полпред президента России в УрФО Владимир Якушев провел встречу с журналистами. Один из вопросов касался давней идеи объединения Курганской области, которая входит в состав Уральского федерального округа, с другими регионами или регионов.

- В повестке вопроса объединения Курганской области с другими регионами нет, - ответил на вопрос Владимир Якушев.

По его словам, его предшественник Николай Цуканов активно лоббировал интересы уральских регионов в Москве. И эта работа будет продолжена.

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