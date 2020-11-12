Владимир Якушев оценил политику Цуканова на посту полпреда

На встрече присутствовали журналисты регионов УрФО - часть вышла на связь по селектору Фото: Данил СВЕЧКОВ

В четверг, 12 ноября, новый полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил на встрече с журналистами, что его предшественник Николай Цуканов сделал очень много на своем посту, и его работа будет продолжена.

По словам Якушева, Цуканов активно лоббировал интересы уральских регионов в Москве.

- Работа Николая Цуканова будет продолжена. Для меня принцип преемственности очень важен. Он сделал очень много, лоббировал интересы регионов, - заявил новый полпред президента в УрФО.