Новый полпред президента в УрФО назвал главную задачу в работе

Владимир Якушев провел первую встречу с журналистами на новом посту Фото: Данил СВЕЧКОВ

Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в четверг, 12 ноября, пообщался с журналистами в Екатеринбурге.

Якушев озвучил первоочередную задачу в своей работе на новой должности.

- Задача моя и моих заместителей – помочь региональным органам власти. Мы должны друг другу помогать в это непростое время. Мы должны работать как команда, - заявил Владимир Якушев. – Мы должны по результатам своей работы пройти этот период с минимальными проблемами.

По словам полпреда, региональные команды на Урале – сильные и компетентные.

- Я на этой земле человек не чужой. Многие меня здесь знают. С точки зрения коммуникации каких-то проблем быть не должно, - говорит Якушев.

По его словам, уральские регионы должны хорошо закончить текущий финансовый год. С этим есть определенные сложности, в скором времени произойдет переупаковка региональных частей национальных проектов.