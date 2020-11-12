«Ласточка» Екатеринбург – Пермь возвращается в расписание и ускоряется

Электропоезда ЭС1 Ласточка Фото: СвЖД

С 1 декабря скорые пассажирские поезда «Ласточка» возобновляют курсирование между Екатеринбургом и Пермью, при этом время в пути сократится. Ранее рейсы были временно выведены из расписания в связи со снижением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Ласточка» №803/802 с 1 декабря будет отправляться из Екатеринбурга ежедневно в 17:16 (здесь и далее время местное) и прибывать в Пермь в 22:14 (раньше на 38 минут). Из Перми со 2 декабря электропоезд будет отправляться в 06:40 и прибывать в Екатеринбург в 11:23 (время в пути сократится на 33 минуты). Предусмотрены остановки на станциях Первоуральск и Кунгур. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД»).

Пассажиры смогут совершать поездки на «Ласточке» Екатеринбург – Пермь по специальным ценам до 25 декабря 2020 года. В рамках акции оформить проездной документ можно от 395 рублей. Напомним, аналогичная акция действует в «Ласточках», которые курсируют на межрегиональных маршрутах из Екатеринбурга в Тюмень и Курган. Более подробная информация опубликована на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Приобрести билеты на «Ласточки» в Пермь, Тюмень и Курган можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Продажи открываются за 45 дней до начала поездки.

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Электропоезд «Ласточка» – подвижной состав нового поколения. Очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки для защиты здоровья пассажиров и противодействия распространению вирусных инфекций во всех поездах при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы.

В поездах обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров; обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики. Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать маски и перчатки в течение всей поездки.