Профильный комитет Госдумы поддержал поправки в Трудовой кодекс РФ, предложенные ямальским парламентом

Фото: пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

12 ноября Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрел предложенный окружным парламентом проект федерального закона о праве работников с тремя и более детьми до восемнадцати лет брать отпуск в любое удобное для них время до достижения младшим ребенком четырнадцати лет.

В настоящее время ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется таким работникам, если дети не достигли двенадцати лет.

- Ямальские парламентарии продолжают активную законотворческую деятельность, в том числе в сфере семейной политики. Эта законодательная инициатива направлена непосредственно на укрепление института семьи и защиту интересов детей. В октябре текущего года ее поддержало Правительство Российской Федерации, надеемся, что депутаты Государственной Думы также одобрят предложенный нами законопроект, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Кроме того, в рамках заседания комитета федеральные депутаты предложили Совету Государственной Думы Российской Федерации рассмотреть данный проект закона в первом чтении на заседании 17 ноября 2020 года.

С инициативой внести изменения в статью 262.2 Трудового кодекса РФ выступили депутаты Законодательного Собрания автономного округа. Законопроект был направлен в Государственную Думу РФ в текущем году накануне Международного дня защиты детей.