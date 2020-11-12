«За три дня заболеваемость в школах выросла на 48%»: главный эпидемиолог Екатеринбурга раскритиковал родителей, отправляющих больных детей в школы

Рост заболеваемсоти детей в возрасте от 7 до 14 лет говорит о том, что родители отправляют нездоровых детей в школу, говорит Александр Харитонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три дня с начала второй учебной четверти заболеваемость острыми респираторными инфекциями в школах выросла на 48%. Такие цифры приводит главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

- Рост заболеваемсоти детей в возрасте от 7 до 14 лет говорит о том, что родители отправляют нездоровых детей в школу, - отмечает Александр Харитонов, - Не нужно подлечивать вечером ребенка, чтобы утром отправить его в школу. Все равно заболеете, и вас отправят на больничный лист, но ребенок при этом заразит других детей.

Также главный эпидемиолог города отметил, что в Екатеринбурге по-прежнему напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- По коронавирусной инфекции мы на сегодня не имеем пока тенденции к снижению, - говорит Александр Харитонов. - И среди заболевших у нас преобладает более 40% - работающее население. 25% это люди пожилого возраста. На 10% у нас увеличилось количество инфицированных детей.