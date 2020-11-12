В Екатеринбурге за взятку будут судить экс-полицейского

Какое наказание будет грозить экс-полицейскому за взятку будет решать суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего старшего участкового ОП № 5 УМВД будут судить за взятку. По версии следствия, в августе этого года экс-сотрудник полиции во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей города обнаружил, что у семи его сотрудников поддельные медкнижки. Обвиняемый предложил владельцу организации заплатить ему, чтобы информация о нарушениях не была передана дальше.

- Сотрудник полиции предложил индивидуальному предпринимателю передать ему денежные средства в размере 140 тысяч рублей за то, что он не будет сообщать в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Екатеринбургу о выявленных нарушениях, на что предприниматель ответил согласием и в дальнейшем передал деньги, - рассказали в прокуратуре.

Экс-полицейского обвиняют по статье «получение взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица». Прокуратура передала уголовное дело в отношении него в суд.