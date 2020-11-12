Для студентов УрФУ построят новое общежитие

Фото: предоставлено «Группа ЛСР»

Для студентов УрФУ на месте старого здания девятого общежития построят новый 16-этажный корпус. Проект нового общежития разработала «Группа ЛСР». Общежитие построят за два года, чтобы во время Всемирных студенческих игр в 2023 году в нем разместить волонтеров. Снос старого корпуса на Фонвизина, 8 планируется уже в этом году.

- После всех необходимых подготовительных работ приступим к возведению нового корпуса. Это будет уже третье общежитие, которое «Группа ЛСР» построит для Уральского федерального университета, - рассказал Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство - Урал».

Здание площадью более 29 тысяч квадратных метров рассчитано на 1 328 человек. Проект нового общежития разработала «Группа ЛСР». Строительство обойдется в 1,3 миллиарда рублей. Вместе с соседним корпусом, открытым три года назад, новое здание составит единый комплекс, включающий студенческую столовую и спортзал. В августе 2023 года этот комплекс примет почти три тысячи волонтеров.

Напомним, что в 2013 году «Группа ЛСР» построила новый студенческий корпус УрФУ № 5 на 1 000 человек, а в 2017 - № 8, вмещающий 1 230 студентов. Кроме того, сейчас компания занимается возведением пяти общежитий для Универсиады, которые после проведения игр также будут переданы университету.