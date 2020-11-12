Мужчина съездил в Доминикану на украденные деньги у пенсионеров и получил срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу пенсий у почтальонов. Злоумышленника поймали в аэропорту «Кольцово», когда он вернулся из отдыха в Доминикане, за который расплатился деньгами пенсионеров. По словам прокуратуры, почтальонов с пенсией 25-летний мужчина подкарауливал в подъезде.

- В феврале Григорий Скоринов зашел в подъезд № 4 дома по улице Испанских рабочих в Екатеринбурге, где надел маску «балаклаву», скрыв свое лицо, и ожидал на лестничной площадке почтальона. Когда почтальон поравнялась со Скориновым, он потребовал передачи ему денежных средств, - рассказали в прокуратуре.

Женщина, испугавшись рослого мужчину, отдала 135 тысяч рублей, которые были при ней. В этот же день немного позднее он зашел в подъезд № 3 дома по той же улице, где с ножом напал на двух женщин-почтальонов, похитив еще 380 тысяч рублей. Все украденные деньги он потратил на отдых заграницей.