Повар работал без перчаток и маски: на Урале за нарушения закрыли закусочную

В закусочной нарушили несколько санитарных правил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятия Свердловской области продолжают наказывать за нарушения санитарных правил во время пандемии. В этот раз несоблюдения «антиковидных» требований нашли в закусочной под названием «Сувлачная» в Каменке-Уральском.

В точке общественного питания повар работал без маски и перчаток, а в производственном помещении не было раковины для мытья рук. Кроме того в помещении не было устройства для обеззараживание воздуха.

- В связи с тем, что выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и опечатали входные группы в «Сувлачную», предупредив руководителя организации-должника об ответственности, в случае если он незаконно возобновит работу закусочной.