В Екатеринбурге за нарушение «антиковидных» требований второй раз оштрафовали магазин «Верный»

В емкость с антисептиком для обработки рук посетителей наливали неизвестное средство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за нарушение «антиковидных» требований Роспотребнадзор во второй раз оштрафовал магазин «Верный». В торговой точке на ул. Бисертской, 4 неправильно проводили дезинфекцию.

- В магазине для дезинфекции помещений используется неустановленное дезинфицирующее средство в виде таблеток, пересыпанное в полиэтиленовый пакет, следовательно, невозможно установить наименование дезинфицирующего средства, активность действующего вещества в отношении вирусных инфекций, соблюдение сроков годности и условий хранения, режимы обеззараживания, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время проверки специалисты ведомства выяснили, что в магазине отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, неправильно проводилась уборка подсобного помещения и обработка поверхностей. А для обработки рук посетителей сотрудники магазина перевали в бутылку для антисептика неизвестное средство.

Ранее магазин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Сейчас по решению суда организация должна выплатить штраф 200 тысяч рублей.