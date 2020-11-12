Свердловские энергетики отметили квартиры неплательщиков наклейками «Здесь живет должник!»

Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

Свердловские энергетики отметили квартиры не оплачивающих счета за энергоресурсы в срок наклейками «Здесь живет должник!». Всего представители «ЭнергосбыТ Плюс» расклеили 20 тысяч наклеек. На сегодня долг за тепловую энергию клиентов свердловского филиала компании составляет 648 миллионов рублей, за электроэнергию – 772 миллионов рублей.

- Такое напоминание сделано в рамках ежегодной акции «Внимание! Должник!» и призвано привлечь внимание неплательщиков к необходимости урегулировать вопрос задолженности, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Если должник накопил внушительную сумму, то компания вынуждена обращаться в суд. Энергетики объяснили, что это может привести к аресту банковских счетов и имущества неплательщиков, поэтому компания напоминает о необходимости своевременной оплаты через все доступные каналы связи с клиентом: смс-оповещения, почтовые уведомления, сообщения по электронной почте и звонки. Наклейки – еще один способ напомнить клиентам о необходимости погашения задолженности.