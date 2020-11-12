Фото: скриншот с сайта EKB89.RU

Историки реконструировали квартал 1938 года в центре Екатеринбурга на интерактивной карте. Это первый цифровой виртуальный музей, рассказывающий об истории, жителях и зданиях Свердловска. Как рассказали в Музее истории Екатеринбурга, карта в точности повторяет исторический облик целого квартала. Сейчас он находится в границах улиц Карла Либкнехта, Первомайской, Тургенева и Ленина.

- На сайте EKB89.RU можно совершить путешествие в прошлое и «прогуляться» по центру города 30-х годов прошлого столетия, используя интерактивную трехмерную карту-реконструкцию. Можно «зайти» в дома и познакомиться с жизнью его жителей с помощью карточек с инфографикой, вырезок из газет того времени, афиш и архитектурных планов. И даже можно «пройти» и в центр квартала, где когда-то находился парк, - рассказали в музее.

По словам создателей проекта, над ним работали целый год. В течение девяти месяцев историки под руководством доцента кафедры истории России УрФУ, Сергея Соколова, изучали архивы: были исследованы три фонда Государственного архива Свердловской области, более 300 архивных дел, а также газеты и журналы Свердловска за 1920–1940-е годы.

- Самым сложным этапом проекта оказалось само создание 3D-модели. У архитектора, выпускника УрГАХУ, Михаила Садыкова стояла задача показать, как выглядел квартал, исходя из небольшого количества данных: карты, нескольких планов домов, где не всегда были отражены фасады зданий, воспоминаний и редких фотографий. Но, совместив все эти данные, архитектору удалось создать модель и даже скрупулезно восстановить исторические детали строений, - рассказывают в музее.

Так выглядит информация о здании,если на него кликнуть на карте Фото: скриншот с сайта EKB89.RU

При наведении на здание на интерактивной карте, можно узнать всю его историю: когда и зачем оно было построено, как использовалось в течение столетия, кто там жил, откуда приехали, где работали, чем питались, где развлекались его жители.

Всего на сайте более сорока подробных статей о жителях квартала, организациях, и строениях. Например, можно узнать об орудовавших маньяках того времени, посмотреть карикатуры и портреты художника газеты «Уральский рабочий», прочитать, как создавался первый в СССР провинциальный театр музкомедии, увидеть, где на улице Тургенева можно найти монументальные советские мозайки. Еще на сайте в будущем будут опубликованы интервью с жителями и экспертами.

- Проект нацелен на популяризацию историко-культурной жизни города к его 300-летнему юбилею. Формат проекта в будущем может быть масштабирован, и каждый квартал в центре Екатеринбурга может получить свой сайт к 2023 году, - говорит о будущем проекта директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Первая онлайн-презентация проекта пройдет в пятницу, 13 ноября в 16:00 на канале Музея истории Екатеринбурга на Youtube.