В Екатеринбурге прокуратура просит суд отправить сектантов, убивших 9-летнего мальчика, в психбольницу

Отец убитого мальчика Иван Казанцев и глава секты Земфира Гайнуллина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области утвердила постановление о направление в суд уголовного дела в отношении жительницы Уфы – 49-летней Земфиры Гайнуллиной, чтобы применить в ее отношении принудительные меры медицинского характера.

Сектой руководила жительница Уфы. Фото: соцсети

Женщину обвиняют в создании секты и участии в ней, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подстрекательстве к истязанию ребенка, оскорблении чувств верующих, а также жестоком обращении с несовершеннолетним.

Также региональная прокуратура направила в суд постановления в отношении мужчины и женщины, в отношении которых надзорное ведомство также требует применить меры медицинского характера. Помимо схожих обвинений, им предъявлено обвинение в убийстве мальчика.

Балкон квартиры, где произошло убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как выяснилось, жительница Уфы создала секту «Ученики Иисуса Христа», члены которой издевались над детьми. Женщина требовала от родителей, чтобы они истязали своих детей.

В конце 2017 года женщина втянула в секту отца двух сыновей 14 и 9 лет, которые регулярно избивал своих детей.

В ноябре прошлого года мужчина по имени Иван Казанцев убил младшего сына, а его тело закопал в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. Перед смертью ребенка пытали – его били плеткой, засунув в рот кляп.

Лесопарк, где закопали тело мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

После проведенной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы оказалось, что все трое участников сексты страдают психическим расстройством, поэтому им необходимо проходить лечение в психиатрической клинике. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время следствия проведено более 50 экспертиз, допрошено больше полусотни человек из числа свидетелей и потерпевших.

- Проведены осмотры мест происшествия, жилищ, предметов и документов. Осуществлены выемки, обыски и проверки показаний на месте, - рассказывает руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин.

Убитому мальчику было всего 9 лет. Фото: соцсети

По словам начальника пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативные мероприятия по пресечению деятельности секты проводили сотрудники региональной полиции из подразделения по противодействию экстремизму совместно с коллегами из областного ФСБ.

- Операция по задержанию подозреваемых сыщиками проводилась на территории Республики Башкортостан, куда сектанты ретировались с целью избежать наказания, - рассказывает полковник Валерий Горелых.

По его словам, в уральскую столицу доставили девятерых участников секты, часть из которых оказались главными действующими лицами резонансной криминальной истории.

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