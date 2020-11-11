Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

В торговых центрах Екатеринбурга стало меньше посетителей из-за пандемии

Люди боятся за свое здоровье, и у них стало меньше денег
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Горожане стали меньше тратить на шоппинг

Горожане стали меньше тратить на шоппинг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах Екатеринбурга стало меньше посетителей из-за того, что люди стали опасаться заражения коронавирусов. Также у жителей Екатеринбурга стало меньше денег на покупки.

Количество посетителей в октябре 2020 года в торговых центрах уральской столицы снизилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на агентство Watcom.

Также на днях стало известно, что подросткам могут запретить посещать торговые центры без сопровождения взрослых.