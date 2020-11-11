Позвонили с номера полиции: в Екатеринбурге телефонные мошенники обманули женщину на 1,7 миллиона

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по статье 159 (Мошенничество в особо крупном размере). Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули менеджера торговой фирмы на крупную сумму. Причем мошенники, в том числе, действовали от имени полиции. Для этого они сымитировали вызов с номера телефона, принадлежащего МВД. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, события разворачивались так. Сначала пострадавшей позвонила якобы сотрудница банка, представившаяся Кристиной. Она сказала женщине, что на нее оформили кредит. И по факту произошедшего уже завели уголовное дело о внутрибанковском мошенничестве. Затем мошенники сымитировали звонок с номера, который в открытых данных числится, как номер телефона доверия полиции (кибер-мошенники способны сымитировать звонки даже с таких номеров) и попросили содействовать Кристине.

После звонка из «полиции» пострадавшей вновь позвонила «сотрудница банка». Она сказала женщине, что ей нужно заплатить 1689000 рублей в счет погашения кредита. Эти деньги банк якобы вернет ей в ближайшее время.

В итоге пострадавшая поехала в «Мегаполис», где сняла с банкомата требуемую сумму, а затем перевела деньги на номер счета, который ей продиктовали мошенники. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по статье 159 (Мошенничество в особо крупном размере).

Недавно мы рассказывали о том, что топ-менеджер крупного предприятия также стал жертвой кибер-мошенников. В его случае мошенники сымитировали звонок с номера, принадлежащего ФСБ. Мы поговорили с экспертом по кибер-безопасности. Он объяснил, как мошенникам удается совершать звонки с чужих номеров.