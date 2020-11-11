В Екатеринбурге мужчина нарисовал волнистую линию на здании ФСБ

На мужчину составили административные протоколы о мелком хулиганстве и о появление в общественном месте в состоянии опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 10 ноября, неизвестный нарисовал на стене здания областного УФСБ волнистую линию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

28-летнего мужчину оперативно задержал наряд ППСП, поэтому о том, какую картину планировал «написать» «художник» - неизвестно. Оказалось, что 28-летний мужчина находился в подпитии. Видимо, именно это обстоятельство пробудило в нем тягу к искусству.

На мужчину составили административные протоколы о мелком хулиганстве и о появление в общественном месте в состоянии опьянения.

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