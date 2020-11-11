Свердловчанин получил 200 часов обязательных работ за 45 штрафов ГИБДД

Мужчина накопил штрафов на 33 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя города Лесного привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты штрафов. Мужчина накопил штрафов на 33 тысячи рублей.

- Установлено, что владелец «Шевроле Круз» 45 раз нарушил правила дорожного движения, за что ему приходили штрафы. Оплачивать их он не спешил, поэтому на водителя завели административное дело, - сообщили службе судебных приставов Свердловской области.

По решению суда лихачу нужно погасить все свои долги, сверху он получил 200 часов обязательных работ. Должник оплатил все свои штрафы и отработал положенные часы в приюте для бездомных животных.