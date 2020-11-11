Что происходит с коечным фондом в больницах Нижнего Тагила: отвечает вице-губернатор Свердловской области

За сутки COVID-19 был подтвержден еще у 306 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал ситуацию с местами в больницах для пациентов в регионе. Он отметил, что свободный коечный фонд еще есть и сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы он не закончился. Также вице-губернатор прокомментировал жалобы, поступавшие от жителей Нижнего Тагила на то, что в городе переполнены больницы.

- По Нижнему Тагилу действительно есть такая информация, - говорит Сергей Бидонько. - Я знаю, что там были определенные сложности, но очень быстро соответствующие службы, занимающиеся маршрутизацией, перенаправили пациентов туда, где коечный фонд есть. То есть если в одном городе коечный фонд закончился, тогда пациентов перевозят в другой город.

Добавим, что в регионе по-прежнему растет число новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 был подтвержден еще у 306 человек. При этом вылечились еще 312.