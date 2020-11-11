ОАО «РЖД» и главы трех муниципальных образований подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта ТЛЦ «Екатеринбург

Фото: предоставлено СвЖД

11 ноября 2020 года в Екатеринбурге подписано соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта первого пускового комплекса транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Екатеринбург». Подписи под документом поставили начальник СвЖД Иван Колесников, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, а также Главы Сысертского и Арамильского городских округов Дмитрий Нисковских и Виталий Никитенко.

Перспективный ТЛЦ будет находиться на пересечении основных транспортных потоков – в непосредственной близости от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД), федеральной трассы М5 «Урал» и международного аэропорта «Кольцово». Его планируется реализовать в формате так называемой «грузовой деревни». Проект включает в себя транспортную инфраструктуру (приемо-отправочный и сортировочный парки, железнодорожные пути, сеть автодорог), логистическо-распределительную (грузовые площадки, контейнерный и контрейлерный терминалы, склады) и сервисную (управление и эксплуатация объектов, таможенный терминал, транспортные и страховые компании, ритейл и т.д.) составляющие. Такой формат предусматривает предоставление клиентам полного комплекса логистических услуг: от непосредственно перевозки, сборки, упаковки, маркировки, консолидации и деконсолидации, погрузки и разгрузки до доставки продукции «до двери». Все это позволит резидентам минимизировать транспортные расходы на поставку сырья и вывоз готовой продукции.

Строительство первого пускового комплекса планируется осуществлять на территории Сысертского городского округа в районе станции Седельниково, на южном обходе Екатеринбургского железнодорожного узла. При этом сопутствующие объекты транспортной и инженерной инфраструктуры будут расположены также на территориях Арамильского городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург».

Иван Колесников подчеркнул, что реализация столь масштабного проекта возможна при консолидации усилий региональных и муниципальных властей, ОАО «РЖД» и бизнеса. ТЛЦ планируется построить на свободной от застройки территории, а развитие площадки будет вестись с учетом интересов всех заинтересованных сторон, в том числе жителей близлежащих населенных пунктов. Предусмотрены современные «зеленые» технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Будут построены автодороги, исключающие заезд грузового автотранспорта в населенные пункты, подведены новые коммунальные сети.

О желании участвовать в проекте в качестве резидентов уже заявили несколько крупных компаний. Согласно экспертным оценкам, к 2030 году грузооборот ТЛЦ

«Екатеринбург» составит 6,1 млн тонн, а к 2035 году будет достигать 10 млн тонн в год.

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Напомним, в июле текущего года Минтранс России, ОАО «РЖД», правительство Свердловской области и ПАО «Трансконтейнер» договорились о взаимодействии в реализации на территории региона федерального проекта «Транспортно-логистические центры», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный Правительством РФ. Одним из первых транспортно-логистических проектов, включенных в программу создания сети узловых центров на территории России, стал перспективный ТЛЦ в районе станции Седельниково.