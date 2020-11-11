Будут ли региональные власти обращаться к военным и МЧС за помощью в борьбе с коронавирусом: отвечает вице-губернатор Свердловской области

Архивный снимок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 ноября, количество новых случаев коронавируса в Свердловской области превысило три сотни человек. Всего за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 306 новых случаев COVID-19. В связи с ростом заболеваемости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал, планируют ли региональные власти обращаться к министерству обороны или МЧС за помощью в борьбе с коронавирусом.

- Они задействованы исходя из того, что они могут, - отметил Сергей Бидонько. - Нет у МЧС лишних 100 докторов, которые готовы сегодня выйти в смену и работать. Но я пока не очень понимаю, что мы у военных и МЧС можем попросить. Что сегодня нужно? Не хватает больничных мощностей. К каждой койке, к аппарату нужен хотя бы один доктор, который понимает, какие таблетки, в какой последовательности давать. Но сегодня это есть.

Вице-губернатор также добавил, что в регионе вновь на пиковый режим работы перешли волонтеры, помогающие в борьбе с коронавирусом.

- У нас несколько сотен человек задействовано ежедневно в этом вопросе и безусловно мы будем только наращивать наши возможности, - сказал Сергей Бидонько.