Мэрия Екатеринбурга потратит 8 миллионов на ремонт томографа

Теперь на ремонт аппарата нужно потратить 8 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центральной городской клинической больнице № 24 временно приостановили работу компьютерного томографа. У аппарата вышла из строя лучевая трубка.

- Поломку невозможно спрогнозировать, нагрузка на него увеличилась в пять раз. Сейчас ведутся мероприятия по восстановлению работы, запуск ожидается к 12 ноября в полдень, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

На встрече с журналистами мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что на ремонт аппарата нужно срочно найти 8 миллионов рублей. Эти деньги возьмут из бюджета, заложенного на строительство ледового городка на главной площади Екатеринбурга. До этого времени в больницу будут поступать пациенты уже обследованные в других медицинских организациях Екатеринбурга.