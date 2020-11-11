Загулял на свадьбе: на Урале будут судить лихача, который устроил ДТП, где погибла 15-летняя девушка и 18-летний парень

Парень решил взять авто, которое принадлежало его матери. Фото: следственный отдел СК по Кировграду

На Урале будут судить 22-летнего парня, который летом устроил пьяное ДТП, унесшее жизни двух человек.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» начальник следственного отдела СКР по Кировграду Игорь Силин, авария произошла 20 июня нынешнего года на дороге, ведущей из поселка Карпушиха в Кировград. ДТП устроил парень, который уже был лишен прав за пьяную езду. На этот раз он снова «принял на грудь» перед тем, как сесть за за руль.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, после празднования свадьбы своих друзей в загородном коттедже, около 06:00 обвиняемый решил съездить в город, в связи с чем сел за руль автомобиля Opel Astra, принадлежащего его матери, - уточнил Игорь Силин.

В машину лихач посадил двух пассажиров – 15-летнюю девушку и 18-летнего парня.

Водитель врезался в дерево. Фото: следственный отдел СК по Кировграду

- Превысив установленный скоростной режим, обвиняемый не справился с управлением и допустил съезд с дороги на обочину, где автомобиль ударился правой стороной об дерево, - рассказал Игорь Силин.

В ДТП пассажиры получили множественные травмы, а несовершеннолетняя девушка скончалась на месте. Пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу, но, к сожалению, спасти его врачам не удалось. 6 августа парень скончался в больнице.

На водителя Opel Astra завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее смерть двух лиц.

- В ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, допрошен ряд свидетелей, проведено несколько экспертиз, проведены осмотры места происшествия, - уточнил начальник следственного отдела СК по Кировграду.

Сейчас уголовное дело против лихача завершено. Материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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