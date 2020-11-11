На Серовском тракте произошло смертельное ДТП: машину вынесло на встречную полосу

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В среду, 11 ноября, в полдень на 221 километре Серовского тракта произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

- Один человек погиб и еще один получил различной степени тяжести травмы и госпитализирован в Нижнетуринскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом бедра и стопы и другие повреждения, - рассказывает пресс-секретарь свердловского областного Главка полковник Валерий Горелых.

По его словам, на место ДТП выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Об аварии в правоохранительные органы сообщили очевидцы аварии. Как выяснилось, 28-летний водитель за рулем ВАЗ-211340 вылетел на встречную полосу из-за заноса автомобиля и столкнулся с иномаркой «Шевроле-Авео», за рулем которой находился 29-летний мужчина.

В аварии погиб водитель отечественной легковушки – житель Кушвы по фамилии Лянтин, водительский стаж которого составлял 6 лет.

Второй мужчина, ставший невольным участником аварии, это житель города Лесной по фамилии Макух. Сейчас врачи пытаются спасти его жизнь. Пассажиров в автомобилях в момент аварии не было.

- Чтобы не создалась пробка на дороге, наряды ДПС организовали реверсивное движение, - подчеркнул полковник Валерий Горелых.

По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение.