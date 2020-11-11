Умер уральский актер из нового клипа группы «Мумий тролль»

Фото: кадр из клипа "Космические силы" группы Мумий Тролль

Сегодня не стало самого возрастного артиста Каменск-Уральского театра Драмы номер три Владимира Сапина. Ему был 81 год. В последние дни актер лежал в больнице из-за перенесенной пневмонии. Тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, поэтому прощание с театралом состоится.

Владимир Алексеевич занимался театром с 17 лет. Но для него это было больше хобби, он совмещал творчество с работой на заводе. Только с выходом на пенсию он решил стать профессионалом. Впервые на сцену Каменск-Уральского театра драмы он вышел с ролью Ребе в постановке «Поминальная молитва».

Актер также был фотомоделью и играл в кино. Его портреты побеждали на международных фотоконкурсах. С кино его связывали работы Василия Сигарева «Страна Оз» и Алексея Федорченко «Война Анны». На днях состоялась премьера клипа Мумий Тролля на песню «Космические силы», в котором Владимиру Алексеевичу была отведена роль.

Проводить артиста в последний путь можно 13 ноября в 11 утра рядом с домом, где он жил по адресу Дзержинского, 29, корпус 1, возле четвёртого подъезда.