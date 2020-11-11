Среди заболевших коронавирусом больше 50% работающие свердловчане

Работающие свердловчане чаще других болеют коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал социальную структуру заболевших СОVID-19. Согласно ей среди заболевших короронавирусом 59,3% - работающие свердловчане. Меньше всего заболевших среди детей до шести лет, не посещающих никакие учебные заведения – 0,9%. Немного больше заболевших среди организованных детей – 1,2%. Следом идут студенты – 1,3%. Также согласно данным оперштаба среди заболевших 5,7% школьников.

Среди неработающих свердловчан трудоспособного возраста коронавирус обнаружили у 15,1%. И немного больше среди пенсионеров – 16,5%.

В оперштабе сообщили, что будут публиковать социальную структуру заболевших СОVID-19 каждую неделю, чтобы можно было отследить изменения. Напомним, что по данным оперштаба, за последнюю неделю коронавирус чаще всего подтверждали у людей от 30 до 49 лет (41,3%).

Сегодня в Свердловской области впервые было зафиксировано больше 300 подтвержденных случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии на территории Среднего Урала коронавирусом заболели 39 376 человек.