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Общество

Жительница Свердловской области добилась получения квартиры через прокуратуру

Жилье полагалось ей по закону
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Для женщины уже приобрели благоустроенную квартиру.

Для женщины уже приобрели благоустроенную квартиру.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Красноуральска обратилась местная жительница, проживающая в аварийном доме, подлежащем сносу. Администрация города не торопилась выдавать ей ключи от новой квартиры, которые полагаются женщине по закону, поэтому она написала заявление.

- Так как администрация Красноуральска добровольно не исполнила свои обязанности, прокурор города направил исковое заявление в городской суд, по которому власти должны предоставить заявительнице и ее матери благоустроенное жилье, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Красноуральский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Для женщины уже приобрели благоустроенную квартиру.