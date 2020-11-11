УБРиР принял участие во Всероссийском семейном финансовом фестивале

Фото: предоставлено УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках проекта «Гид по финансам. Советы от УБРиР» стал организационным партнером Всероссийского семейного финансового фестиваля, который прошел с 31 октября по 1 ноября в онлайн-формате. Мероприятие было организовано Минфином России в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

На сайте фестиваля был построен виртуальный город, разделенный на 13 локаций, в подготовке некоторых из которых принял участие УБРиР. Так, в локации «Парк развлечений» для детей банк подготовил несколько комиксов и роликов по финансам на темы: как безопасно делать покупки в интернете, почему у людей не получается копить и так далее, а также настольные игры по финансам для всей семьи. В локации «Родительское собрание» для взрослых УБРиР представил ролики по теме финансового воспитания детей, а в локации «Игровая площадка» — интерактивный квиз «Карты. Деньги. Финсовет». В локации «Университет» с лекцией о том, как распознать финансовое мошенничество и не потерять деньги, выступил управляющий директор по цифровым продуктам и сервисам УБРиР Дмитрий Широков.

«Такие мероприятия всегда полезны тем, что люди бесплатно и в доступной форме могут получить ответы на интересующие их вопросы в самых различных финансовых сферах. Причем теперь для этого им даже не нужно выходить из дома. В условиях пандемии мошенничество приобретает все больший размах, ведь люди стали чаще общаться по дистанционным каналам, чем вживую. Отсюда и повышенная активность мошенников, в том числе в плане социальной инженерии. А для того, чтобы не потерять свои средства, необходимо всего лишь соблюдать несложные правила безопасности и мы не устаем рассказывать о них людям и клиентам в рамках различных проектов», — отмечает управляющий директор по цифровым продуктам и сервисам УБРиР Дмитрий Широков.

За два дня на площадке сайта было проведено более 50 различных мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции экспертов, консультации по финграмотности, игровые уроки, финансовые игры. За это время сайт посетило более 21 тысячи человек, совершивших в общей сложности более 387 тысяч переходов по его локациям и прошедших более 245 тысяч опросов. Зарегистрированными участниками фестиваля стало более 19 тысяч человек из Москвы, Краснодарского края, республик Башкортостан и Татарстан, Самарской области и других регионов страны. Они объединялись в команды и, проходя задания, размещенные в локациях, собирали баллы, которые затем обменивали на подарки. Первые 50 команд получили в подарок от УБРиР сертификаты в интернет-магазин OZON.ru, также подарки победителям вручали и другие партнеры мероприятия.