Где чаще всего происходят аварии в Свердловской области: рассказывают в ГИБДД

В этом году количество ДТП внизилось на 11% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Свердловской области рассказали, где чаще всего происходят аварии. По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности областной госавтоинпекции Леонида Лиханова, в регионе на данный момент есть восемь главных проблемных участков, как на региональных, так и на федеральных дорогах.

По итогам 10 месяцев 2020 года чаще всего аварии происходили на нескольких федеральных трассах: 170-ом и 178-ом километре автодороги М5 («Урал»), 316-ом километре трассы Пермь - Екатеринбург, 85-ом километе трассы Екатеринбург - Шадринск – Курган. Также очаги были зарегистрированы на трех региональных дорогах: 34-ом и 82-ом километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск, 32-ом километре автодороги Нижние Серги - Михайловск - Арти и 24-ом километре ЕКАД.

Также в госавтоинпекции назвали самые частые причины аварий. На первом месте - несоблюдение очередности проезда на перекрестках - 20% аварий. Немного меньше - 17% ДТП происходит из-за несоответствия скорости конкретным условиям. И третья частая причина аварий – выезд на полосу встречного движения (12%).

В целом аварийность на дорогах Свердловской области, по сравнению с данными за прошлый год, снизилась на 11%. Также на 11% снизилось количество погибших в ДТП.