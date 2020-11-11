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Коронавирус Covid-19

В Свердловской области впервые COVID-19 за сутки подтвердился у больше 300 человек

Большинство случаев заражения зафиксировано в Екатеринбурге
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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За сутки в регионе выявили еще 306 заболевших коронавирусом

За сутки в регионе выявили еще 306 заболевших коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые за пандемию COVID-19 за сутки подтвердился у больше 300 человек. По данным оперштаба на 11 ноября, в статистику попали еще 306 пациентов с коронавирусом. Большинство случаев заражения зафиксировано в Екатеринбурге – 170 человек.

Новые случаи также зарегистрировали в 25 муниципалитетах региона. Всего с начала пандемии на территории Среднего Урала коронавирусом заболели 39 376 человек. Также за сутки зарегистрировано еще девять смертей от коронавируса. Всего от новой инфекции в регионе скончались 856 человек.

Как сообщает оперштаб, победить COVID-19 смогли еще 312 человек. За все время из больниц региона выписали 31 513 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 11 ноября

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 11 ноября

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Коронавирус на Урале