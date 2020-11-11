В Свердловской области впервые COVID-19 за сутки подтвердился у больше 300 человек

За сутки в регионе выявили еще 306 заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые за пандемию COVID-19 за сутки подтвердился у больше 300 человек. По данным оперштаба на 11 ноября, в статистику попали еще 306 пациентов с коронавирусом. Большинство случаев заражения зафиксировано в Екатеринбурге – 170 человек.

Новые случаи также зарегистрировали в 25 муниципалитетах региона. Всего с начала пандемии на территории Среднего Урала коронавирусом заболели 39 376 человек. Также за сутки зарегистрировано еще девять смертей от коронавируса. Всего от новой инфекции в регионе скончались 856 человек.

Как сообщает оперштаб, победить COVID-19 смогли еще 312 человек. За все время из больниц региона выписали 31 513 человек.