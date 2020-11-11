Украли деньги с карты друга: в Екатеринбурге будут судить двух французских студентов

За кражу денег с карты друга иностранным студентам грозит серьезный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два студента из Французской Республики в этом году поступившие на первый курс вскоре получат срок за кражу. Как рассказали в прокуратуре, в сентябре студенты украли деньги с карты своего друга.

- Сообщники распределили между собой преступные роли. Так, в обязанности одного из обвиняемых входило хищение банковской карты, выпущенной на имя потерпевшего, посредством которой осуществлялся доступ к денежным средствам, размещенным на расчетном счете, - рассказали в ведомстве.

После этого второй студент взял карту и снял с нее деньги в банкомате. Молодой человек знал пин-код, так как не раз наблюдал, как друг расплачивался картой в магазине и снимал наличные. Французы сняли с карты больше восьми тысяч рублей и поделили между собой.

Сейчас молодым людям грозит серьезный срок. Рассматривать уголовное дело в отношении студентов по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, при отсутствии признаков преступления» будет Чкаловский районный суд.